مولانا احمد ابراهيم والدفاع عن المخلوع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كتبنا في هذه الزاوية أمس استنادا الى خبر متداول في وسائل التواصل الاجتماعي أن لجنة من المحامين أعلنت أنها ستدافع عن الرئيس المخلوع عمر البشير بعد أن تم توجيه عدد من التهم إليه ، وفي الخبر أن مولانا احمد ابراهيم الطاهر – احد القيادات البارزة لحزب المؤتمر الوطني والرئيس الأسبق للبرلمان – والأستاذ عبد الباسط سبدرات – القانوني المعروف والوزير الأسبق – سيكونان على رأس لجنة الدفاع عن المخلوع ، وقلنا أمس أنه لا إشكال في تصدي بعض المحامين للدفاع عن المخلوع فهذا أمر تكفله القوانين واللوائح والدساتير ، وتساءلنا أمس عن عمل لجنة الدفاع وكيف ستقوم بمهمتها في ظل الصحيفة المتسخة جدا للمخلوع والمليئة بالمساوئ .

بعد انتشار خبر تصدي البعض من القانونيين للدفاع عن المخلوع تحصل موقع الخليج 365 (ومن مصادره الخاصة) على تصريح لأحد أقارب مولانا احمد ابراهيم وهذا المصدر ينقل بشكل مباشر عن أحد انجال مولانا الطاهر – ولاندري ايهم المنسوب إليه القول لكنه حتما أحد أبناء مولانا – أن والده ليس فقط لم يصرح بتصديه للدفاع عن البشير وانما سمع بأصل الموضوع من الإعلام واطلع عليه فقط في الصحف ، ونقل نجل مولانا الطاهر استغراب والده أن تعمد جهات الى الزج باسمه أو غيره في ملفات وقضايا لم يتحدثوا عنها مع تأكيده في نفس الوقت على إمكانية دفاعه عن البشير باعتباره متهما يخضع للمحاكمة والواجب الأخلاقي والمهني يحتم تصدي محامين للدفاع عنه ، ولايرى مولانا الطاهر غضاضة في أن يدافع عن البشير أو غيره لكنه فقط يستغرب ورود اسمه في أمر لم يتحدث عنه .

نتمنى أن يتحري الجميع الدقة في نقلهم للاخبار وخاصة ان تعلق الأمر بورود اسماء بعض الناس وليت الجميع يتواثقون على ميثاق محاربة الإشاعة فإنها تدمر المجتمع .