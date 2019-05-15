الاتفاق على 3 سنوات للمرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى التغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي الكامل مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشكل كامل خلال 24 ساعة، مؤكدا إنجاز الاتفاق حول نقاط مهمة أبرزها مرحلة انتقالية من 3 سنوات، ومجلس تشريعي من 300 عضو.

وكشف متحدث باسم المجلس في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي من إعلان قوى الحرية والتغيير عن التوصل إلى تسوية حول 90 في المائة من القضايا منها تشكيل هياكل الحكم الثلاثة: المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وقال المتحدث العسكري إنه سيتم تشكيل المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، بنسبة 67 في المائة لقوى الحرية والتغيير، و33 في المائة للقوى الأخرى وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير.

Advertisements

وأضاف المتحدث: “نعاهد شعبنا العظيم على أن يكتمل الاتفاق ويحقق طموحات شعبنا الأبي، وستحتفل جماهيرنا خلال 24 ساعة بتحقيق غايات الثورة المجيدة”.

ومن جانبه، أكد متحدث من إعلان قوى الحرية والتغيير التوصل إلى اتفاق حول هياكل الحكم الثلاثة، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية ستكون لمدة 3 سنوات، وستخصص الستة أشهر الأولى منها لتوقيع إتفاقيات سلام في البلاد.

وكشف متحدث قوى التغيير عن تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس العسكري لمواجهة أي محاولات تستهدف المعتصمين، وكذلك لجنة تحقيق في واقعة إطلاق الرصاص على المعتصمين، الاثنين، وهو ما أسفر عن مصرع 4 مدنيين على الأقل، وضابط برتبة رائد من الجيش السوداني، فضلا عن سقوط جرحى من المدنيين والعسكريين، وذلك خلال محاولة قوة عسكرية فتح طرق مغلقة تعوق الحركة في الخرطوم.

وأكد المتحدث أن أي “قطرة دماء سودانية يجب الاحتفاظ بها للبناء، لا أن تسيل في ساحات الاعتصام التي يجب أن تظل سلمية ومعبرة عن روح الكفاح من أجل الديمقراطية”.