شبيه لتصريحات الفريق صلاح.. بيان للوطني حول أحداث 8 من رمضان: الاعتصام يضم منسوبي الحركات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف حزب المؤتمر الوطني التصريحات التي صدرت وحمَّلت ما جرى من أعمال عنف لـ (بقايا النظام) أو كتائب الظل، وصفها بغير المسؤولة. وقال الوطني في ثاني ظهور له بعد إسقاطه في متن بيان عاصف، إن هذه التصريحات تحاول النيل منه وتحميله مجريات ما حدث بمسميات متعددة، لتصرف الأنظار عن الجهة الحقيقية المسؤولة عن تصاعد الأحداث. وأشار حزب المؤتمر إلى أن ميدان الاعتصام يضم عدداً غير قليل من منسوبي الحركات المسلحة، بالإضافة إلى القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وليس من بينهم من منسوبيها. وأعلن الحزب رفضه ما وصفها بالاتهامات الجائرة، مطالباً المجلس العسكري الانتقالي باعتباره المسؤول الأول عن حفظ الأمن، بإجراء التحقيقات اللازمة والقبض على الجناة الحقيقيين، بعيداً عن أي تدليس للحقائق أو إطلاق الاتهامات الباطلة، على حد تعبيره.

الانتباهة