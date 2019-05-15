الفريق صلاح: حركات مسلّحة لم توّقع على اتفاقيات سلام موجودة داخل الاعتصام

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكّد عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن صلاح عبد الخالق، أنّ هناك كثيرًا من الأحلام والمراهقة السياسية لدى كثير من الثوار.
وأشار إلى أنّ إدارة الدولة تختلف عن إدارة ميدان الاعتصام، لافتًا إلى أنّ التخوين واتهام الناس بالباطل سلوك غير جميل.
وقال عبد الخالق في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ الحكومة المدنية يجب أنّ تكون مفوّضة من الشعب، وقال اقترحنا سنتين بعدها انتخابات.
وأضاف”هذا الحراك موجود بداخله حركات مسلّحة لم توّقع على اتفاقيات سلام وما زالت تقاتل القوات المسلّحة فإذا سلّمناهم السلطة هذا يعني أنهم انتصروا على القوات المسلحة”.
وأشار صلاح إلى أنّهم إذا دخلوا في اتفاقيات سلام وتمّ تفكيك منظومتهم فلا بأس بهم، مؤكدًا استعدادهم تسليم السلطة في تلك اللحظة.
ورد عبد الخالق لمن يدعون القوات المسلّحة بالعودة إلى ثكناتها بقوله” إذا دخلنا الثكنات اليوم فهذا يعني انطلاق الحرب الأهلية”.
وأضاف” نرّحب بقوى الحرية والتغيير باعتبارها شريكة، مؤكدًا الاستعداد لتسليمها الحكومة التنفيذية كاملة من رئيس الوزرائ وحتى أحدص وزير والبرلمان المقترح كاملاً، وجزءا من المجلس السيادي.
وقال” أكتر من كدا ما عندنا، ولن نفرّط في أمن السودان، ولن نسمح بقيام حرب أهلية”.
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