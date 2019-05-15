عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 15 مايو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

اتفاق بين العسكري والتغيير على مجلس سيادة بكامل الصلاحيات

(3) سنوات فترة انتقالية و(6) أشهر للاتفاق مع الحركات و(300) عضو برلمان بمشاركة الأحزاب

(الفريق صلاح) عضو المجلس العسكري يفجر المفاجآت في حوار مع (الصيحة)

تشكيل (3) لجان مشتركة للتحقيق في أحداث الاثنين ومتابعة التطورات

آخر لحظة

إعفاء ولاة وتزايد أعداد قتلى أحداث الإثنين

*كاشا لـ(آخر لحظة): لم أهرب ولست فاسداً أو سارقاً

*رسوب (37) ألف تلميذ في شهادة أساس الخرطوم

(87.4%) نسبة النجاح بالخرطوم والبنات يتفوقن على البنين

التغيير تتهم (العسكري) وتحدد موعداً لنهاية المفاوضات

الإنتباهة

الكشف عن مطلقي الرصاص

أمجد لـ(الإنتباهة): أكثر من (300) إصابة منها (77) بالرصاص الحي

واشنطن: المجلس العسكري يتحمل مسؤولية مقتل الثوار

الجريدة

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قوى الحرية: قوات الدعم السريع متورطة في قتل المتظاهرين

إصابة (200) مواطن منهم (77) بالرصاص الحي في أحداث الاثنين

تقدم في التفاوض بين العسكري وقوى الحرية والتغيير

قوى الحرية تتهم العسكري بالمراوغة بشأن الكشف عن قائمة أسماء معتقلي النظام المخلوع

السفارة الأمريكية: حادثة الاثنين نتيجة لمحاولة العسكري إزالة المتاريس

السوداني

الثورة ماضية.. (دم الشهيد ما راح)

اتفاق بين (العسكري) و(الحرية والتغيير) على كامل صلاحيات مجالس السيادة والوزراء والتشريعي

(3) سنوات للفترة الانتقالية ومجلس تشريعي من (300) عضو بأغلبيةلـ(الحرية والتغيير)

(لجنة الأطباء): (8) شهداء وأكثر من (200) إصابة في أحداث الاعتصام

(لجنة استعاد نقابة الصحفيين) ترفض حظر النشر في قضايا (الفساد)

(87.4%) نسبة النجاح بامتحان الأساس بالخرطوم

اخبار اليوم

لجنة الاطباء المركزية تصدر تقريراً حول الشهداء والمصابين من المعتصمين في احداث القيادة.

قوي اعلان الحرية والتغيير تترحم علي الشهداء من المعتصمين والقوات المسلحة وتعلن اتفاقاً مع المجلس العسكري.

صيادلة الذرة يهددون بالاضراب والتوقف عن الاشراف علي اعطاء جرعات الكيماوي.

السفارة الامريكية : المجلس العسكري يتحمل مسؤولية ( الهجمات المأساوية) علي المعتصمين .

الناطق الرسمي لتجمع شباب السودان يلتقي وفد لجنة خبراء مجلس الأمن اليوم ببروكسل.

الوطن

“الحرية و التغيير”: اليوم آخر موعد للتفاوض مع “العسكري”

“لجنة الأطباء”: 8 شهداء و “200” إصابة في أحداث الإثنين

87.4 % نسبة النجاح في شهادة الأساس في الخرطوم