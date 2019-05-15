الوطني يتهم جهات بمحاولة النيل منه

التاريخ: 15-مايو-2019
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اتهم المؤتمر الوطني جهات بمحاولة النيل منه وتحميلة مجريات ماحدث بمسميات متعددة ، لتصرف الأنظار عن الجهة الحقيقية المسؤولة عن تصاعد الأحداث .
ووصف التصريحات التي صدرت وحملت ماجرى من أعمال عنف ل( بقايا النظام ) أو كتائب الظل _ بغير المسؤلة ، وأشار الوطني في بيان صحفي أمس الي أن ميدان الاعتصام يضم عدداً غير قليل من منسوبي الحركات المسلحة ، بالاضافة الي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ، وليس من بينهم من منسوبيها .
وأعلن رفضه ماوصفها بالاتهامات الجائرة مطالباً المجلس العسكري الانتقالي باعتباره المسؤول الأول عن حفظ الأمن باجراء التحقيقات الازمة والقبض على الجناة الحقيقين بعيداً عن أي تدليس للحقائق أو اطلاق الاتهامات الباطلة ، على حد تعبيرهم.
وبحسب صحيفة أخر لحظة لفت البيان الي أنه منذ الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية في (11) أبريل الماضي ظل يراقب الأوضاع السياسية عن كثب ، مؤثرين سلامة الوطن والمواطن ، رغم ماطال الحزب من اجراءات تعسفية بحق دوره وأصوله وممتلكاته وتقييد حركته بعيداً عن أي خطوات قانونية أو دستورية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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