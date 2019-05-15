حظر النشر في الدعاوى لدى نيابة مكافحة الفساد

التاريخ: 15-مايو-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة أصدر رئيس نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية ياسر بشير البخاري أمس، أمراً بحظر النشر في الدعاوى الجنائية كافة التي تباشرها نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية. Advertisements وأشار أمر الحظر إلى واجبات الصحفي المنصوص عليها في المادة 26(1) (هـ) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، والتي تلزمه بألا يعلق على التحريات أو التحقيقات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية، فضلاً عن التزاماته بموجب القانون الجنائي بعدم التأثير على عدالة الإجراءات القانونية حسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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