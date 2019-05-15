حزب : فض الاعتصام بالقوة أشبه بضرب الرأس بالصخور

التاريخ: 15-مايو-2019 فى : أخبار 21 مشاهدة وصف الحزب الأتحادي الديمقراطي ( الشرطة الثورية ) أي محاولة لفض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش بالقوة بأنه أشبة بضرب الرأس بالصخور . وحمل الاتحادي الديمقراطي المحاولة التي جرت أمس للمجلس العسكري . وبحسب صحيفة أخر لحظة قال الناطق الرسمي بأسم الحزب علي تبيدي ، في تصريح صحفي ، أن السودانيين بدأوا أكثر قناعة بأن ماحدث هو مسؤلية السلطة العسكرية الانتقالية مهما كانت الجهة المنفذة . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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