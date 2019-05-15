“موقع بريطاني”: الجيش ضرورة لإحداث تغيير ديمقراطي جذري بالسودان

التاريخ: 15-مايو-2019
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ربط موقع “انترناشونال فيو بوين البريطاني”، تحقيق تغيير ديمقراطي جذري في السودان بجعل المجلس العسكري العمود الفقري لنظام الدولة، وقال إن الطريقة الوحيدة لتحقيق تغيير ديمقراطي جذري دون حرب أهلية هي إذا اكتسبت الحركة الشعبية تعاطف الغالبية العظمى من القوات المسلحة، وجعل المجلس العسكري العمود الفقري لنظام الدولة، خاصة الجنود، وما لم يحدث هذا، فإن الحرب الأهلية تصبح حتمية.
وأضاف مصدر حسب صحيفة الصيحة، أن انحياز الجيش في السودان يعد ميزة إضافية كونهم أعلنوا انضمامهم وتأييدهم علناً للمتظاهرين، مما يجعل استخدام القوات العسكرية لأغراض قمعية يهدد بخطر الانقلاب داخل التسلسل الهرمي للقوات المسلحة.
ونفى الموقع إمكانية استئثار الجيش بالسلطة في السودان، وأوضح أن انحياز الجيش جاء لدواعٍ أمنية واقتصادية ومظالم شعبية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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