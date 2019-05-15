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صيادلة مستشفى الذرة يهددون بالاضراب

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 15-مايو-2019

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صيادلة مستشفى الذرة يهددون بالاضراب

هدد صيادلة مستشفى الخرطوم للأورام  بالتوقف عن العمل في حال استمرار اضراب التمريض نواب الاختصاصيين حتى يوم غد الخميس ، وذلك لتزايد حالات الأستفزاز والعنف اللفظي من المرضى ومرافقيهم نتيجة غياب الكوادر الطبية الأخرى .

وبحسب صحيفة أخر لحظة تمسك صيادلة مستشفى الذرة مذكرة احتجاجية لمدير عام المستشفى وجهات الاختصاص بأنهم لن يقوموا بالاشراف على اعطاء الجرعات الكيميائية للمرضى في العنابر .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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