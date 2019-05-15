صيادلة مستشفى الذرة يهددون بالاضراب

التاريخ: 15-مايو-2019
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هدد صيادلة مستشفى الخرطوم للأورام بالتوقف عن العمل في حال استمرار اضراب التمريض نواب الاختصاصيين حتى يوم غد الخميس ، وذلك لتزايد حالات الأستفزاز والعنف اللفظي من المرضى ومرافقيهم نتيجة غياب الكوادر الطبية الأخرى .
وبحسب صحيفة أخر لحظة تمسك صيادلة مستشفى الذرة مذكرة احتجاجية لمدير عام المستشفى وجهات الاختصاص بأنهم لن يقوموا بالاشراف على اعطاء الجرعات الكيميائية للمرضى في العنابر .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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