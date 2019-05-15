اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اعفاء ثلاثة ولاة

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 15-مايو-2019

98 مشاهدة

اعفاء ثلاثة ولاة

أصدر رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً قضى باعفاء ولاة القضارف ، الجزيرة ونهر النيل وتسمية خلفاء لهم .

بحسب صحيفة أخر لحظة

Advertisements

 

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعفاء ثلاثة ولاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا