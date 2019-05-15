التاريخ: 15-مايو-2019 فى : أخبار 98 مشاهدة أصدر رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً قضى باعفاء ولاة القضارف ، الجزيرة ونهر النيل وتسمية خلفاء لهم . بحسب صحيفة أخر لحظة Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعفاء ثلاثة ولاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.