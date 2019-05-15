كاشا : لم أهرب ولست فاسداً أو سارقاً

تحدى والي النيل الأبيض الأسبق القيادي بالمؤتمر الوطني د. عبد الحميد موسى كاشا من روجوا لهروبه الي القاهرة أن يثبتوا صحة ماذهبوا اليه وقال كاشا أمس: ( أنا لا فسدت ولاسرقت ولافي زول عندو عندي حاجة عشان أهرب ولست مطلوباً أو محظوراً من السفر ).

وقطع بعودته قريبا الي الخرطوم وأضاف أنه غادر لاجراء فحوصات طبية لحرمه ونجله طارق ، وحول مغادرته وأسرته عبر البر قال كاشا أن الكلفة العالية لتزاكر الطيران جعلته يفكر للمغادرة براً هو وأسرته المكونة من ستة افراد ، فضلاً عن سهولة الرحلة عبر البر .

وبحسب صحيفة أخر لحظة قال كاشا سائقي الخاص أوصلنا حتى أسوان وعاد الي الخرطوم بالعربة وغادرنا من أسوان للقاهرة عبر القطار ولم تكلفنا الرحلة نصف قيمة تذكرة طيران لشخص واحد .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )