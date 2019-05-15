التغيير تتهم ( العسكري ) وتحدد موعداً لنهاية المفاوضات

طالبت قوى الحرية والتغيير ، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الاعتداء على ميدان الاعتصام ، وفي وقت حددت اليوم ( الأربعاء ) آخر موعد للتفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين .

وأضافت أنها بعد ذلك ستواصل التصعيد عبر الآليات السليمة لأنه سلاحها الوحيد ، وحملت المجلس العسكري مسؤولية محاولة فض الاعتصام لجهة أنها الجهة المناط بها حفظ الأمن .

وبحسب صحيفة أخر لحظة قال القيادي بقوى الحرية ، خالد عمر في مؤتمر صحفي مساء أمس ” اذا لم نتوصل الي اتفاق اليوم فاننا نحمل المجلس العسكري مسؤولية وضع البلاد في محك المواجهات المباشرة والاستقطاب ” .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )