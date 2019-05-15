تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * اتفاق بين العسكري والتغيير على مجلس سيادة بكامل الصلاحيات * (3) سنوات فترة انتقالية و(6) أشهر للاتفاق مع الحركات و(300) عضو برلمان بمشاركة الأحزاب * (الفريق صلاح) عضو المجلس العسكري يفجر المفاجآت في حوار مع (الصيحة) * تشكيل (3) لجان مشتركة للتحقيق في أحداث الاثنين ومتابعة التطورات صحيفة آخر لحظة: *إعفاء ولاة وتزايد أعداد قتلى أحداث الإثنين * كاشا لـ(آخر لحظة): لم أهرب ولست فاسداً أو سارقاً * رسوب (37) ألف تلميذ في شهادة أساس الخرطوم * (87.4%) نسبة النجاح بالخرطوم والبنات يتفوقن على البنين * التغيير تتهم (العسكري) وتحدد موعداً لنهاية المفاوضات صحيفة الإنتباهة: * الكشف عن مطلقي الرصاص * أمجد لـ(الإنتباهة): أكثر من (300) إصابة منها (77) بالرصاص الحي * واشنطن: المجلس العسكري يتحمل مسؤولية مقتل الثوار صحيفة الجريدة: Advertisements *قوى الحرية: قوات الدعم السريع متورطة في قتل المتظاهرين * إصابة (200) مواطن منهم (77) بالرصاص الحي في أحداث الاثنين * تقدم في التفاوض بين العسكري وقوى الحرية والتغيير * قوى الحرية تتهم العسكري بالمراوغة بشأن الكشف عن قائمة أسماء معتقلي النظام المخلوع * السفارة الأمريكية: حادثة الاثنين نتيجة لمحاولة العسكري إزالة المتاريس صحيفة السوداني: * الثورة ماضية.. (دم الشهيد ما راح) * اتفاق بين (العسكري) و(الحرية والتغيير) على كامل صلاحيات مجالس السيادة والوزراء والتشريعي * (3) سنوات للفترة الانتقالية ومجلس تشريعي من (300) عضو بأغلبية لـ(الحرية والتغيير) * (لجنة الأطباء): (8) شهداء وأكثر من (200) إصابة في أحداث الاعتصام * (لجنة استعاد نقابة الصحفيين) ترفض حظر النشر في قضايا (الفساد) * (87.4%) نسبة النجاح بامتحان الأساس بالخرطوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.