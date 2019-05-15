عاجل : أهم ما اتفق عليه المجلس العسكري مع قوى الحرية في الجولة قبل الأخيرة للتفاوض

أعلن طرفا التفاوض في السودان التوصل إلى إتفاق بشكل رسمي على فترة انتقالية لمدة ٣ سنوات، و مجلس تشريعي يتكون من ٣٠٠ عضوا، ٦٧% من قوى الحرية والتغيير، و ٣٣% من القوى الاخرى الغير موقعة على ميثاق الحرية، كما تم الاتفاق على كافة صلاحيات مستويات الحكم، وسيتم الاعلان عن الاتفاق بشكل كامل خلال ٢٤ ساعة، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قد اتفقا يوم الاثنين، على هيكل الحكم وصلاحيات مستوياته خلال الفترة الانتقالية، وذلك عبر جلسة مفاوضات مباشرة استمرت لساعات بقاعة الصداقة، وسط أجواء إيجابية ومتفائلة بالوصول إلى اتفاق في نقاط الخلاف الأخرى وستتواصل جلسات التفاوض في جولتها الأخيرة غالبا يوم الاربعاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)