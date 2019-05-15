تصعيد جديد في المريخ بأمر اللاعبين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

على نحوٍ مفاجئ، أعلن لاعبو المريخ رفضهم استلام رواتبهم عن طريق الشيك بعد قرار المجلس مؤخرًا بشأن المستحقات المالية بطرف النادي، وطالبوا إدارة النادي بمنحهم المرتبات”كاش”.

وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إنّ مجلس المريخ وعدهم بحل الأزمة ودفع مستحقاتهم غدًا”الأربعاء”.

وبحسب ما حصل عليه”باج نيوز” فإن لاعبو المريخ هددّوا بالتقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة حال عدم صرف رواتبهم وحافز بطولة كأس زايد.