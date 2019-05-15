قائد الثورة الإيرانية: لن تقع حرب بين الولايات المتحدة وإيران

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إن حربا لن تقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشددا على أن طهران لن تتفاوض مع واشنطن حول الاتفاق النووي.
طهران — سبوتنيك. وقال خامنئي في تصريحات خلال لقاء مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين “لن تقع الحرب وخيار الشعب الإيراني هو المقاومة”، مضيفا “المواجهة الحالية هي مواجهة إرادات ومن المؤكد أن الشعب الإيراني “هو المنتصر في هذا الاصطفاف”.
وأضاف خامنئي أن طهران “لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي”، مشددا “هذه المواجهة ليست عسكرية لأنه لا يوجد حرب لإشعالها”.
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