التحالف الدولي يعلن حالة التأهب لمواجهة تهديدات محتملة في العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء 15 مايو، أنها رفعت حالة التأهب بسبب تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأمريكية الموجودة في العراق من قبل إيران.

وقال الجيش في بيان: " رفعت القيادة المركزية بالتنسيق مع عملية "العزم الثابت" مستوى تمركز جميع القوات المشاركة في العمليات في العراق وسوريا".

وتابعت: "العملية في درجة عالية من التأهب، ونحن نواصل عن كثب مراقبة التهديدات الموثوقة للقوات الأمريكية في العراق".

وتشهد الآونة الأخيرة تصعيد متبادل بين أمريكا وإيران، على خلفية فرض عقوبات أمريكية على طهران تشمل حظرا على تصدير النفط الإيراني.

وتهدد طهران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، في حالة منعها من تصدير نفطها للعالم، بينما أعلن الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" إلى المنطقة لحماية مصالحها.