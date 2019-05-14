الحركة الإسلامية: جهات تريد تعليق "خيباتها وجرائرها" علينا

واتهمت الحركة في بيان لها جهات – لم تسمها- اتخذت من الحركة الإسلامية مشجباً تعلق عليه خيباتها وجرائرها وتتهم الحركة الإسلامية بكل جريمة وتقصير يحدث هذه الأيام.
وناشدت في بيانها جميع القوى بالحرص على إدارة الفترة الانتقالية بما يمكن البلاد من العبور إلى بر الأمان والتداول السلمي للسلطة دون اقصاء لأحد وفق المعايير الديمقراطية.
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