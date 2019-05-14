الحركة الإسلامية: جهات تريد تعليق "خيباتها وجرائرها" علينا

أدانت الحركة الإسلامية السودانية الأحداث التي وقعت مساء أمس الإثنين، بميدان الاعتصام ودعت السلطات العسكرية والأمنية لكشف الجناة وتقديمهم للرأي العام.

واتهمت الحركة في بيان لها جهات – لم تسمها- اتخذت من الحركة الإسلامية مشجباً تعلق عليه خيباتها وجرائرها وتتهم الحركة الإسلامية بكل جريمة وتقصير يحدث هذه الأيام.

واعتبرت أن القصد من ذلك النيل من عضويتها ومجاهداتها والوقيعة بينها وبين الأجهزة العسكرية.

وحذرت الحركة في بيانها مطلقي الاتهامات بالملاحقة القضائية.

وأكدت أنها آثرت سلامة الوطن والمواطن على الدخول في أية مواجهات مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى مع مقدرتها على إيصال صوتها بقوة، على حد تعبيرهم.

وناشدت في بيانها جميع القوى بالحرص على إدارة الفترة الانتقالية بما يمكن البلاد من العبور إلى بر الأمان والتداول السلمي للسلطة دون اقصاء لأحد وفق المعايير الديمقراطية.