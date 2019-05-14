السمبوسة.. مثلثات ذهبية لا تفارق مائدة الإفطار .. فما أصلها؟

لا تخلو المائدة الرمضانية من السمبوسة، وهي عبارة عن عجينة محشوة بالخضراوات أو اللحم المفروم، تقلى بالزيت، وتقدم مقرمشة على وجبة الإفطار.
فما هو أصل السمبوسة؟
تجمع الوثائق التاريخية على أن أصل السمبوسة هندي، ففي كتاب رحلات ابن بطوطة، قال الرحالة إنه وفي زيارة للحاكم محمد بن تغلق في الهند، قدموا له طبقا يعرف باسم "ساموسا"، وهو عجين محشو باللحم واللوز مقلي بالزيت.
وأثناء هجرات المسلمين، انتقل الطبق من الهند إلى المنطقة العربية، وبالتحديد إلى اليمن، وخلال رحلات الحج انتقلت السمبوسة إلى الحجاز.
أما الإنجليز فنقلوه إلى القرن الإفريقي ومن هناك إلى بعض الدول الأفريقية.
ومع تطور هذا الطبق، أصبحت تحشى بالخضراوات أو اللحم المفروم أو البطاطا أو الحمص.
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