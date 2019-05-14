قرار جديد من السعودية بشأن قطر

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابطا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزارة أعلنت أن "الرابط الجديد هو "https://qtumra.haj.gov.sa" لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة".
وتابعت وزارة الحج والعمرة أنها أعلنت الرابط الجديد "وذلك نظرا لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول الى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة".
وأشارت إلى أن ذلك "يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة".
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
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