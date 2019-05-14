اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ولاية البحر الاحمر : إعلان الهيكل الوظيفي لهيئة الموانئ البحرية

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - ميناء

الخليج 365 :

أعلنت هيئة الموانئ البحرية اليوم نشر الكشف الثاني لأسماء الذين تم استيعابهم في الهيكل الوظيفي للهيئة، وذلك في إطار إدخال العمالة الموقتة في نظام الخدمة المستديمة بالهيئة، حيث اطلع والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج خلال زيارته اليوم لرئاسة الهيئة ببورتسودان على جهود الهيئة لتوفير فرص العمل إلى جانب دورها الرائد في دعم الاقتصاد الوطني، كما استمع الوالي إلى تنوير شامل من المدير العام للهيئة الأستاذ عمر بانفير حول أنشطة وبرامج الهيئة لتطوير صناعة النقل البحري بالسودان.

المادة السابقةتفاصيل خطيرة عن زيارة دحلان السرية للسودان
المقالة القادمةوالي الولاية الشمالية: حريصون على تطوير القطاع الزراعي
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولاية البحر الاحمر : إعلان الهيكل الوظيفي لهيئة الموانئ البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا