ولاية البحر الاحمر : إعلان الهيكل الوظيفي لهيئة الموانئ البحرية

الخليج 365 : أعلنت هيئة الموانئ البحرية اليوم نشر الكشف الثاني لأسماء الذين تم استيعابهم في الهيكل الوظيفي للهيئة، وذلك في إطار إدخال العمالة الموقتة في نظام الخدمة المستديمة بالهيئة، حيث اطلع والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج خلال زيارته اليوم لرئاسة الهيئة ببورتسودان على جهود الهيئة لتوفير فرص العمل إلى جانب دورها الرائد في دعم الاقتصاد الوطني، كما استمع الوالي إلى تنوير شامل من المدير العام للهيئة الأستاذ عمر بانفير حول أنشطة وبرامج الهيئة لتطوير صناعة النقل البحري بالسودان. المادة السابقة تفاصيل خطيرة عن زيارة دحلان السرية للسودان المقالة القادمة والي الولاية الشمالية: حريصون على تطوير القطاع الزراعي

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