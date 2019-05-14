هجوم الطائرات المفخخة يكلف بورصة السعودية خسائر بالملايين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية اثنين بالمئة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الحكومة تعرض محطتي ضخ نفط في منطقة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة، حيث بلغ المؤشر 8204.63 نقطة.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فتحت السوق مرتفعة بعد تكبدها خسائر ثقيلة ليومين.

وأعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية، أنه حدث “استهداف محدود” لمحطتي الضخ البترولية، التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للنصار الله فيديو يظهر لحظة استهداف منشأتين نفطيتين بطائرات مفخخة من دون طيار في منطقة الرياض بالسعودية.

وأقرّ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بوقوع هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على منشآت نفطية سعودية، بعدما أعلن الحوثيون في اليمن ضرب منشآت حيوية سعودية في “عملية عسكرية كبرى”.

ويظهر المقطع المتداول لحظة تعرض محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات “درون ” بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8 وتصاعدت ألسنة الدخان فيما للم يعلن عن حجم الخسائر.

واستهدف الهجوم خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية وينبع، وقامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.