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إرتفاع جديد للدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية وذلك مقارنة مع سعر يوم الإثنين.

يوم الثلاثاء 14 مايو 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 73.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

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يوم الإثنين 13 مايو 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد بالخرطوم ،سجل الدولار 62.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.55 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 72.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأخد 12 مايو 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد بالخرطوم ،سجل الدولار 62.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.55 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 72.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 9 مايو 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد  بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

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