اليونان تهدد تركيا بعقوبات اقتصادية قاسية في حال المضي بسياستها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد الرئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، بفرض العقوبات الاقتصادية على تركيا في حال استمرت أنقرة باستكشاف حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.

وذكرت وكالة ” Euronews” الأوروبية أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس هدد باتخاذ تدابير مالية صارمة تجاه أنقرة في حال استمرت بسياستها الاستكشافية عن حقول النفط في شرق البحر المتوسط.

وقال تسيبراس خلال مقابلة مع وكالة “ألفا” للمعلومات: “إذا استمرت تركيا في اتباع استراتيجيتها الحالية، فيمكن اتخاذ تدابير مالية وفرض عقوبات اقتصادية”.

وأضاف قائلا: “على تركيا أن تتخلى عن هذه الخطوات وأن تظهر الاحترام للقانون والاتفاقيات الدولية”.

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن بلاده قد تبدأ فعليا هذا الخريف، بحفريات استكشافية عن المواد الهيدروكربونية في الجرف القبرصي الشمالي.