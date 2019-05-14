دونالد ترامب يحسم الجدل حول “إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران”

الخليج 365:

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير الصحفية التي أفادت بنية واشنطن إرسال 120 ألف جندي أمريكي للشرق الأوسط، تمهيدا للحرب ضد إيران.

نفى ترامب تقريرا لصحيفة “نيويورك تايمز” يفيد بأن مسؤولين أمريكيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة أي هجوم محتمل من قبل إيران، وفقا لوكالة رويترز.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “أعتقد أنها أخبار مزيفة، ولكن هل من الممكن أن نفعل ذلك؟ بكل تأكيد ولكننا لم نخطط لذلك، ونأمل ألا نضطر له، وإذا فعلنا فسنرسل جحيما أكثر من هذا بكثير”.