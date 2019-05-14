مياه الخرطوم: استقرار في الإمداد بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن استقرار إمداد المياه بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء، بعد دخول محطة مياه الجريف الجديدة في الخدمة (تشغيل تجريبي)، وتركيب طلمبات غاطسة بمحطة مياه جبل أولياء.

وأبان مدير مياه محلية الخرطوم، م. النور خير الله، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن المحلية تشهد استقراراً في إمداد المياه، بعد الجهود التي بذلتها الهيئة خلال الأيام الماضية، مبيناً أن تركيب طلمبات سطحية غاسطة بمحطة جبل أولياء أدى إلى زيادة إمداد المياه في منطقة جبرة الجديدة، مشيراً إلى أن المربعات في المنطقة تنعم بإمداد مياه مستقر بخلاف الأيام الماضية.

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وكشف خير الله أن التشغيل التجريبي لمحطة الجريف الجديدة أدى إلى استقرار إمداد المياه في مناطق الجريف والطائف، مشيراً إلى اتجاه الهيئة لحفر بئرين في منطقة جبرة الجديدة تحوطاً، وتنفيذ تحسينات في شبكات المياه بالمنطقة.

في ذات السياق، أبان مدير مياه محلية جبل أولياء، مهندس عبدالوهاب علي أحمد، أن استقرار إمداد التيار الكهربائي أدى لتشغيل 156 بئراً بالمحلية، كاشفاً عن إدخال بئر جديدة في الأزهري مربع 8، مضيفاً أن الترتيبات جارية لإدخال بئر القليعة ذات الإنتاجية العالية خلال اليومين القادمين لتغطي منطقة عد حسين والكبابيش، إضافة إلى بئر ذات إنتاجية عالية لمنطقة السلمة مربع 2.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)