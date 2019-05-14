دعوات للمجلس العسكري والمعتصمين لإنقاذ “نيالا” من الظلام

أرجع والي جنوب دارفور المكلف، اللواء هاشم خالد محمود، مشكلات الكهرباء والمياه بمدينة نيالا إلى عدم توفر حجز الفيرنس من بحري، وسجل زيارة يوم الثلاثاء لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية ومحطة مياه المدن، وقف خلالها على المعوقات والمشاكل وكيفية المتابعة.

ونبه الوالي القائمين على أمر الوزارة إلى أن الولاية تعيش أزمة مياه حادة وقطوعات في الكهرباء، وعبر عن عدم الرضا عن الخدمة في المياه والكهرباء، مشيراً إلى وجود مشكلة حقيقية في المياه والكهرباء، وعزا ذلك إلى وجود (100) عربة تحمل (3) آلاف طن وقود الفيرنس محجوز في بحري لمدة شهر كامل، بسبب المعتصمين في القيادة العامة، مما أحدث تدهوراً في الكهرباء.

ودعا اللواء هاشم المجلس العسكري والمعتصمين إلى إنقاذ نيالا من الظلام بفتح الطريق، مشيراً إلى أن عدم وجود الوقود مهدد للزراعة بالفشل.

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وكشف بحسب ما نقلته شبكة الشروق – عن خطة إسعافية لمياه نيالا يجري العمل فيها الآن بتكلفة (27) مليون جنيه لتوفير (10) آلاف متر مكعب من بليلة، لافتاً إلى أن المياه الموجودة الآن (20) ألف متر مكعب من جملة (100) ألف متر مكعب الحوجة الفعلية لمدينة نيالا،

وبشر الوالي المواطنين بقرب الحل الجزئي لمشكلة المياه، ولكنه عاد وقال إن الحل الجذري في مشروع مياه حوض البقارة، ودعا العاملين إلى التعاضد والتعاون وإبعاد السياسة من داخل المؤسسات، بجانب نبذ الجهوية والقبلية، واعداً بحل كافة المشاكل ومطالب العاملين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)