السفارة الأمريكية تدين العنف وتحمل المجلس العسكري المسؤولية

أدانت السفارة الأمريكية بالخرطوم أعمال العنف التي وقعت بمحيط مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، والتي أدت إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقالت السفارة في بيان نشرته، يوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “الهجمات المأساوية أمس على المتظاهرين والتي أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وجرح 100 أو أكثر، من الواضح أنها كانت نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الانتقالي فرض إرادته على المتظاهرين بمحاولته إزالة المتاريس”.

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وأضاف البيان أن “قرار القوات الأمنية للتصعيد باستخدام القوة مباشرة، بما في ذلك الاستخدام غير الضروري للغاز المسيل للدموع، أدى إلى أعمال عنف في وقت لاحق من اليوم والتي لم يستطع المجلس العسكري الانتقالي السيطرة عليها”.

وطالبت السفارة الأمريكية في الخرطوم بمواصلة المفاوضات بين المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير”، مشيرة إلى أن أحداث الأمس ينبغي أن لا تمنع من البناء على التقدم الذي تم تحقيقه أمس، لإتمام المفاوضات بسرعة لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

كما ناشدت السفارة السودانيين “مواصلة الإعراب عن رغبتهم في إقامة سودان مسالم وديمقراطي بطريقة سلمية، وألا يتم استفزازهم بأفعال من يعارضون التغيير”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)