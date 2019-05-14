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انخفاض طفيف في سعر الذهب بالخرطوم

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ابراهيم 0 تبليغ

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انخفاض طفيف في سعر الذهب بالخرطوم

سجلت سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم الثلاثاء 1298,63 دولاراً ، بانخفاض طفيف بلغ 67 سنتاً عن تداول أمس الأثنين والذي كان قد بلغ 1299,30 دولاراً.

 

وبلغ سعر الجرام عالمياً 41,89 دولاراً، بحسب ما نقلته سونا – ووفقاً لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45,0000 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 1885 جنيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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