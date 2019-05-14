الموانئ البحرية تعلن أسماء المستوعبين بالهيكل الوظيفي

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أعلنت هيئة الموانئ البحرية اليوم نشر الكشف الثاني لأسماء الذين تم استيعابهم في الهيكل الوظيفي للهيئة، وذلك في إطار إدخال العمالة الموقتة في نظام الخدمة المستديمة بالهيئة، حيث أطلع والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج خلال زيارته يوم الثلاثاء لرئاسة الهيئة ببورتسودان بحسب سونا – أطلع على جهود الهيئة لتوفير فرص العمل.

إلى جانب دورها الرائد في دعم الاقتصاد الوطني، كما استمع الوالي إلى تنوير شامل من المدير العام للهيئة الأستاذ عمر بانفير حول أنشطة وبرامج الهيئة لتطوير صناعة النقل البحري بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)