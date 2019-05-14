تفاصيل محاولة تهريب عملات عبر مطار الخرطوم مخبأة بدركسون سيارة

قال شاهد الاتهام الأول بمحكمه جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي خالد رمضان في قضيه اتهام ثلاثه متهمين ومن بينهم سائق عربة بتهريب عملات أجنبيه إلى خارج البلاد بأنه يعمل ضابطاً تابعًا للأمن الاقتصادي ورد لديهم معلومه تفيد بأن هنالك شخصاً يهرب العملة عبر مطار الخرطوم وتم تكوين تيم للقبض على المتهم الأول الذي وردت المعلومه باسمه وأضاف الشاهد بأنه ظل في المراقبة ومعه الأفراد داخل المطار وصعود المتهم الأول إلى سُلَّم الطائرة عبر البص وتم تفتيشه ولكنه لم يتم العثور على أي شيء وبعد ذلك تم تفتيش البص وداخل دركسون القيادة تم العثور على حزمتين من المبالغ لدى المتهم الثالث الذي يعمل سائقاً وأخطرة بأن المبلغ سلمه له المتهم الثاني وأضاف بأن المعلومات التي وردت لديهم بأن المتهم الأول يهرِّب للعملة الأجنبية عبر مطار الخرطوم وتم القبض على المتهم الأول أثناء صعوده إلى الطائرة.

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ومن جانبه قال شاهد الاتهام الثاني بأنه من ضمن التيم الذي تم القبض على المتهم الأول وعند تفتيشه لم يتم العثور على أي عملة بل أرشد المتهم الأول على بقية المتهمين الثاني والثالث حيث تم ضبط المعروضات داخل بص ونفى مشاهدته للمعروضات وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لاستجواب المتهمين.

وتشير تفاصيل البلاغ المدوَّن بحسب صحيفة التيار إلى ورد معلومة لدي الأمن الاقتصادي بأن المتهم الأول يتعامل في النقد الأجنبي دون القنوات الرسمية حيث يتم تهريبها خارج البلاد بعد رصد متابعة تم القبض عليه أثناء صعوده إلى طائرة وعند تفتيشه لم يتم العثور على أي مبلغ بل أرشدهم للمتهمين الثاني وهو وسيط قام بتسليم المعروضات إلى المتهم الثالث الذي يعمل سائق وقام بإخفائها داخل دركسون القيادة والمعروضات عبارة عن (10)ألف دولار إضافة إلى لـ(40)ألف ريال سعودي أيضًا دراهم إماراتية تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين الثلاثه تحت المادة(7)من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)