إعفاء مدير ديوان شؤون الخدمة بشمال كردفان

أصدر اللواء الركن محمد الخضر محمد حامد والي ولاية شمال كردفان المكلف قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانه بالأبيض قراراً بإعفاء الأستاذ أحمد محمد آدم من منصبه كمدير عام لديوان شؤون الخدمة بالولاية. كما أصدر قراراً تم بموجبه تكليف زينب العبيد الحسن مديراً عاماً لديوان شؤون الخدمة بالولاية. Advertisements و أشار القرار بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) أنه يجئ وفقاً لأحكام المادة 29,10 من دستور ولاية شمال كردفان الانتقالي لسنة 2005 تعديل لسنة 2017 مقروءة مع المادة 12 /1 من قانون الخدمة المدنية للولاية. وشدد القرار أن تتخذ أمانة الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد بالولاية والجهات ذات الصلة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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