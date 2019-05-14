النائب العام يقبل عريضة اتهام ضدّ البشير بتهمة انقلاب 89

كشفت هيئة الاتهام ضد منفذي انقلاب (30) يونيو 1989 عن تقدمهم بعريضة تحت المادة 96 (أ) و(ج) تقويض الدستور، وإثارة الحرب ضد الدولة من قانون العقوبات للنائب العام تم تحويلها إلى نيابة الخرطوم شمال ضد الإنقلابيين.

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وقال عضو هيئة الاتهام، علي محمود حسنين بحسب التيار في مؤتمر صحفي بطيبة برس أمس “الإثنين” إن إجراءات فتح البلاغ ستكتمل اليوم لتبدأ إجراءات القبض على المتهمين ومنعهم من السفر، وحذَّر كل الجهات من التستر عليهم أو تسهيل عمليات هروبهم، ومن أبرز المتهمين “عمر البشير، نافع علي نافع، علي عثمان، صلاح قوش، بكري حسن صالح، إبراهيم غندور، إبراهيم السنوسي، غازي صلاح الدين، وعوض الجاز”، لافتاً إلى أن العقوبة تصل إلى الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص أو السجن ومصادرة الأموال، وتضم هيئة الاتهام كلاً من: علي محمود حسنين، المحامي ورئيس التجمع الاتحادي المعارض، المحامي كمال الجزولي، المحامي محمد الحافظ محمود، والمحامي تاج السر الحبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)