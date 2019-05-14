إطلاق سراح 43 نزيلاً من سجن القضارف

شهد اللواء الركن محي الدين أحمد الهادي والي ولاية القضارف المكلف، الثلاثاء، إطلاق سراح ٤٣ نزيلاً من سجن القضارف ضمن برنامج رمضان الذي ينفذه ديوان الزكاة، وشمل إطلاق سراح المحكومين في قضايا النفقات والمعسرين في القضايا المدنية.
وأوضح أمين ديوان الزكاة ممدوح حسن عبدالرحيم،حسب الشروق أن هذا العمل يأتي من أجل تحريك عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإدخال الفرحة على قلوب أسر النزلاء الذين أفرج عنهم. وأكد أن لجنة الغارمين ستظل في حالة انعقاد لإطلاق المزيد من النزلاء، وفقاً للشروط الشرعية.
وأعلن عن تقديم دعم من ديوان الزكاة لطرفي النزاع في الأحداث الأخيرة بالقضارف، فيما دعا الوالي المكلف إلى أهمية مساعدة المجتمع ليخلو من الجريمة. وأعلن عن استنفار الخيرين للإفراج عن الغارمين وإجراء التصالحات، مثمناً دور المكلفين بالزكاة في الإفراج عن عدد من نزلاء السجن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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