بدء العام الدراسي الجديد بولاية الخرطوم في 6 يونيو المقبل

اعلنت وزارة التربية بولاية الخرطوم، عن بدء العام الدراسي الجديد (2019- 2020م)، في السادس من يونيو المقبل، على أن تكون نهايته في الثالث مارس 2020م ، وحددت الوزارة 24 فبراير 2020م موعداً لامتحانات شهادة الأساس للعام المقبل.

وأكد مدير عام الوزارة عبد الله نصر من خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم اليوم (الثلاثاء) أن الاستعدادات للعام الدراسي تجري بصورة طيبة، وأقر بوجود عجز في المعلمين.

ونقل توجيهات والي الخرطوم الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق، بسد النقص في المعلمين، كما وجّه بتوفير كل المستلزمات من كتاب وإجلاس وتحسين البيئة المدرسية، وأعلن نصر، تشكيل لجنة لإنفاذ توجيهات الوالي.