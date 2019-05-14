المجلس الانتقالي ووفد قوى الحرية يدخلان في جولة مفاوضات مغلقة

أفادت فضائية "سكاي نويز" في نبأ عاجل لها، بأن المجلس الانتقالي السوداني ووفد قوى الحرية يدخلان في جولة مفاوضات مغلقة.
ولم تعلن الفضائية عن أي تفاصيل أخرى.
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