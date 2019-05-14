المجلس الانتقالي ووفد قوى الحرية يدخلان في جولة مفاوضات مغلقة

المجلس الانتقالي السوداني ووفد قوى الحرية يدخلان في جولة مفاوضات مغلقة. أفادت فضائية "سكاي نويز" في نبأ عاجل لها، بأن ولم تعلن الفضائية عن أي تفاصيل أخرى.

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