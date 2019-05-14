ترامب يحسم الجدل حول "إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران"

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء تقريراً، ذكر أنه يفكر في إرسال 120 ألف جندي لمواجهة أيران، إلا أنه لم يستبعد إرسال "عدد أكبر بكثير" من الجنود في المستقبل.

وفي إشارة إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بشأن خطط البيت الأبيض لإرسال جنود قال "اعتقد أن هذه أخبار كاذبة"، مضيفاً "ولكن هل يمكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. ولكننا لم نخطط لذلك.. آمل أن لا نضطر الى التخطيط لذلك. ولكن إذا فعلنا فنسرسل عدداً أكبر بكثير" من الجنود.