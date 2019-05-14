اعلان نتيجة امتحان شهادة الأساس بالخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم نتيجة امتحان شهادة الأساس، وقد اشترك في المرتبة الأولى ١٢٥ طالباً وطالبة تحصلوا على مجموع ٢٧٩ درجة من المجموع الكلي ٢٨٠، وجاءت الأولى مشترك بولاية الخرطوم الطالبة أبرار جلال الدين الإمام الحسين من مدرسة الطيب سعيد بمحلية بحري .

وبلغت نسبة النجاح 87,4% بزيادة 4% عن العام الماضي الذي بلغت فيه نسبة النجاح 87% .

وبلغ عدد الطلاب 168454 ألف طالب وطالبة وبلغ عدد المراكز داخل السودان 1060 مركزاً وخارج السودان 14 مركزاً.

وقال عبد الله نصر المدير العام للتعليم بوزارة التربية إن هذا العام شهد زيادة في النسبة العامة للنجاح وهو تقدم ملحوظ، مشيراً إلى الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد من خلال توفير الإجلاس والكتاب وتهيئة البيئة الدراسية من أجل عام دراسي مستقر.