شركات أدوية تقلص نشاطها وانعدام (10) أصناف من قطرات العيون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر صيدلانية مطلعة ، عن تقليص عدد من شركات الأدوية لنشاطها ، ونوهت الي احتكار شركات لعدد من أصناف الأدوية دخلت البلاد مؤخراً ، وأمسكت عم توزيعها للصيدليات بسبب عدم القدرة على تحديد أسعارها ، وشكت من عدم استقرار العملات الأجنية .

وأكدت مصادر أمس ارتفاع عدد قطرات العيون المعدومة الي (10) أصناف ، من بينها قطرات مابعد العمليات الجراحية ، فضلاً عن انعدام أدوية الأمراض النفسية.

وأشارت لزيادة في سعر أحد الأصناف المنظمة لمرض السكري ( غير الأنسولين ) وبلغ سعره (1700) جنيه بعد أن كان (400) جنيه قبل عدة أشهر .

وبحسب صحيفة الصيحة ، أن تكرر ظاهرة عدم مقدرة المرضى على شراء الأصناف المحددة لهم عبر الوصفة الطبية لارتفاع الأسعار ، فيما زاد تهافت المرضى على الأدوية المنتجة محلياً وزيادة ثقة المواطن فيها .