تعرف على الدول التي تشهد أقصر ساعات صيام في العالم

نتحدث في السطور التالية عن قرية “وكان”، التي ترتفع 2000 متر فوق سطح البحر، ويكون شروق شمس الصباح الساعة 11 صباحا والغروب الساعة الثانية ونصف ظهرا.

وتعتبر قرية وكان هي قرية مأهولة بالسكان تقع في مقاطعة نخل، التي تتبع لمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان. يبلغ سكانها 300 نسمة فقط.

وأصبح من المعروف أن صيام شهر رمضان الحالي في قرية “وكان” لا يتعدى 3 ساعات فقط فيما تبلغ ساعات الصيام في أغلب دول المنطقة العربية 15 ساعة.

وزاد الكلام عن قرية “وكان” الجبلية التي تقع في سلطنة عمان ، في وادي مستل بالتحديد ، التي لا تبعد الا 135 من الكيلو مترات عن العاصمة مسقط ، التي يبلغ ساعات الصيام فيها 15 ساعه تقريبا.

ويرجع السبب في ذلك إلى ان ساعات الصيام لاي يوم هو من ساعات الفجر الاولى الخيط الابيض ، الى غروب شمس النهار ، فكون ان الشمس حجبت بعائق يمنع ظهورها من جبال او مرتفعات ، لا يعني انها قد غربت ، فطبيعة هذه القرية التي تقع في وادٍ جبلي عميق يحجب اشعة الشمس بعد انكسارها عن كبد السماء في الساعه 2.30 نهارا ، هذا لا يعني ان الشمس قد غربت .

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واكد سكان القرية انهم يصومون 15 ساعة في شهر رمضان ، يمسكون مع اذان الفجر ويفطرون مع اذان المغرب ، مما ينفي المتداول عن هذه القرية من معلومات في المواقع الالكترونية والانتر نت .

والموقع الجغرافي لدولة الأرجنتين يجعلها هي أقل دول العالم في ساعات الصوم ، فقد بلغت ساعات صيام شهر رمضان فيها 10 ساعات فقط وهي الاقصر على الاطلاق.

بينما في استراليا فبلغت ساعات الصيام 11 ساعة في اليوم .

وتأتي ايسلندا في اطول دول العالم في عدد ساعات الصوم ، حيث بلغت ساعات الصوم فيها ما يقارب 22.30 ساعة في اليوم .