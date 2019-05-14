المتظاهرون يتهمون النظام السابق بأعمال العنف الليلية

يوجه المتظاهرون السودانيون الذين لا يزالون تحت صدمة مقتل خمسة من رفاقهم خلال أعمال عنف ليلية في الخرطوم، أصابع الاتهام إلى مناصري النظام السابق، معتبرين أنهم لا يزالون يسعون إلى القضاء على تحركهم الشعبي.

وكانت الأجواء ملبدة صباح الثلاثاء في موقع الاعتصام أمام مقر عام قيادة الجيش في الخرطوم، وبسبب الحرارة والصيام كان عدد كبير من المعتصمين لا يزالون نائمين داخل خيامهم، والتي كانت تكتسي باللافتات وصور جرائم النظام السابق والإبادة في الأقاليم مثل دارفور.

ومساء الإثنين، قتل مسلحون مجهولون خمسة مدنيين وضابط جيش بعد أن فتحوا النار على متظاهرين أمام القيادة العامة للجيش بحسب مصادر طبية وعسكرية.

وهي المرة الأولى منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل تقع فيها أعمال عنف دامية في موقع الاعتصام.

ونسب المجلس العسكري الذي بات يقود البلاد هذه الحوادث إلى "عناصر" راغبة في تخريب المفاوضات مع قادة حركة الاحتجاج حول نقل السلطة إلى حكومة مدنية.