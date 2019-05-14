قوى الحرية والتغيير تحمل المجلس العسكري مسؤولية أحداث أمس

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع المجلس العسكري مستمرة، وهي امتداد للثورة، وآخر أيامها هو يوم غد الأربعاء.
وشددت على ضرورة نقل السلطة للمدنيين أو أن يتحمل المجلس العسكري وضع البلاد على محك الاستقطاب والمواجهات.
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