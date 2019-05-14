الأمة القومي يكشف سبب زيارة سفيري السعودية والإمارات للصادق المهدي

قال نائب رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر إن زيارة السفير الإماراتي حمد محمد الجنيبي، وسفير المملكة العربية السعودية علي بن جعفر، لرئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، تأتي في إطار العلاقات العربية والإسلامية.
ووصف برمة في حديثه الزيارة بالطبيعية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، داعياً المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الوصول إلى حل يقوم على التراضي والتفاهم.
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