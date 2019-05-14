السفير الأمريكي لدى السعودية يدعو للرد على الاعتداءات النفطية

قال السفير الأمريكي لدى السعودية، جون أبي زيد إن على واشنطن أن تقوم بما وصفه بأنه "رد معقول لا يصل إلى حد الحرب".

وأضاف السفير للصحفيين في العاصمة السعودية في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء: "نحن بحاجة لإجراء تحقيق وافٍ لفهم ما حدث، ولماذا حدث، ثم نأتي بالرد المعقول بما لا يصل إلى حد الحرب"، بحسب رويترز.

وتابع "ليس من مصلحتها (إيران) وليس من مصلحتنا وليس من مصلحة السعودية أن يتفجر صراع"، بعد تحديد الجهة التي تقف وراء الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على معلومات الاستخبارات الأمريكية إن إيران متهم رئيسي في عملية التخريب التي وقعت يوم الأحد رغم أن واشنطن لا تملك دليلا قاطعا. وتنفي إيران تورطها في الأمر.