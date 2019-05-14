إنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية بين السعودية وكوريا الجنوبية

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لدفع مشروع إنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية مع السعودية من اجل تعزيز التعاون بين البلدين في البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية.
ومن المتوقع أن يوقع البلدان على اتفاق لإنشاء المركز بعد اكتمال إجراءات إدارية.
وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم أنها ناقشت هذه المسألة مع الجانب السعودي خلال "الدورة الثالثة للجنة الطاقة النووية المشتركة الكورية الجنوبية - السعودية" و"الدورة الرابعة للجنة إدارة سمارت(SMART)".
وتتوقع الحكومة أن يسهم إنشاء مركز البحوث المشترك في وضع أساس للتعاون البحثي الطويل الأجل مع السعودية وتطوير التكنولوجيا المحلية للطاقة النووية.
وخلال الاجتماع، اتفق البلدان على التعاون التقني من أجل دعم إنشاء مفاعل نووي ذكي صغير(سمارت) وترخيصه، وتطوير الجيل القادم من سمارت.
وقالت النائبة الأولى لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مون مي-أوك، إن البلدين ناقشا توسيع التعاون التقني بينهما وسبل التعاون في إنشاء مفاعل نووي من طراز سمارت في السعودية، مضيفة أن هذا الاجتماع أتاح فرصة لتعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
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