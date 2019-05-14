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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تعرض رئيس الاتحاد العام لكرة القدم البروف كمال شداد الي ازمة نفسية بعد ان رفضت الاندية تلبيه الدعوة التي وجهها له بخصوص ازمة الدوري الممتاز وتفاجأ شداد بارسال تجمع اندية الممتاز لخطاب عدم حضورها عبر
تظبيق الواتساب وعلمت (سودانا فوق ) ان ذلك جاء ردا علي رفضه مقابلتهم عندما طلبوا منه ذلك
كانت هذه تفاصيل خبر أندية الممتاز ترفض التعامل مع شداد إلا عبر (الواتساب ).! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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