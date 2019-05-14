أندية الممتاز ترفض التعامل مع شداد إلا عبر (الواتساب ).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعرض رئيس الاتحاد العام لكرة القدم البروف كمال شداد الي ازمة نفسية بعد ان رفضت الاندية تلبيه الدعوة التي وجهها له بخصوص ازمة الدوري الممتاز وتفاجأ شداد بارسال تجمع اندية الممتاز لخطاب عدم حضورها عبر

تظبيق الواتساب وعلمت (سودانا فوق ) ان ذلك جاء ردا علي رفضه مقابلتهم عندما طلبوا منه ذلك