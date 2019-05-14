وقفة احتجاجية لموظفي بنك السودان تضامناً مع الثوار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذ العشرات من الموظفين ببنك السودان صباح اليوم (الثلاثاء) وقفة احتجاجية أمام البنك تضامناً مع المعتصمين واحتجاجاً على أحداث العنف التي وقعت أمس بشارع النيل والذي يُعد بمحيط القيادة العامة.

وردد الموظفين ” دم الشهيد بيكم؟ ولا السؤال ممنوع”؟

وشهد محيط القيادة أمس أعمال عنف سقط خلالها ستة شهداء وجرح العشرات بعد إطلاق رصاص من جهات قال المجلس العسكري إنها “مجهولة”.

وطالبت قوى الحرية والتغيير بإجراء تحقيق عادل وتسليم المتورطين للعدالة.

باج نيوز