خطة برشلونة استعدادا للموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة فريق نادي برشلونة في الصيف المقبل استعدادا للموسم المقبل. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية إن نادي برشلونة سوف الجولة الصيفية قريبًا ولن يذهب إلى الصين وسيخوض مباريات ودية في أوروبا. نادي برشلونة سينهي جولته الآسيوية ولن يتوجه إلى الصين بعد أن أعلن خوض وديتان بالفعل في اليابان. في إطار كأس راكوتين ، سيواجه برشلونة نظيره تشيلسي في سايتاما في 23 يوليو وفيسيل كوبي الياباني فريق إنييستا وفيا وسامبر في 27 يوليو في كوبي قبل العودة إلى برشلونة.

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