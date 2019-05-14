قلصت بورصة البحرين هبوطها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ظهور عدد مكثف من نتائج أعمال الشركات المدرجة بعد هبوط عنيف نال منها أمس الاثنين بفعل التوترات الجيوسياسية.
وبنهاية التعاملات، نزل المؤشر العام للسوق بنسبة 0.54 بالمائة، إلى المستوى 1408.44 نقطة، خاسراً 7.70 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية البالغة نسبة هبوطها 0.81 بالمائة.
وضغط أسهم البنوك والاستثمار على المؤشر العام البحريني، لتغلق داخل المنطقة الحمراء، بقيمة سوقية للبورصة نحو 8.732 مليار دينار.
وجرت تداولات بحجم 2.136 مليون سهم، بقيمة قدرها 262.1 ألف دينار، مقابل نحو 2.176 مليون سهم، بقيمة قدرها 410.9 ألف دينار أمس الاثنين.
وتراجع سهم المنيوم البحرين 0.47 بالمائة، ليسجل قطاع الصناعة هبوطاً نسبته 0.46 بالمائة مع إقفال الجلسة.
على الجانب الأخر، صعد سهم عقارات سيف بنحو 0.99 بالمائة، ليدفع قطاع الخدمات للارتفاع وحيداً بنسبة 0.09 بالمائة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر البحرين يصل إلى مستوى 1408.44 نقطة بعد إعلان نتائج الشركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.