مؤشر البحرين يصل إلى مستوى 1408.44 نقطة بعد إعلان نتائج الشركات

قلصت بورصة البحرين هبوطها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ظهور عدد مكثف من نتائج أعمال الشركات المدرجة بعد هبوط عنيف نال منها أمس الاثنين بفعل التوترات الجيوسياسية.

وبنهاية التعاملات، نزل المؤشر العام للسوق بنسبة 0.54 بالمائة، إلى المستوى 1408.44 نقطة، خاسراً 7.70 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية البالغة نسبة هبوطها 0.81 بالمائة.

وضغط أسهم البنوك والاستثمار على المؤشر العام البحريني، لتغلق داخل المنطقة الحمراء، بقيمة سوقية للبورصة نحو 8.732 مليار دينار.

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وجرت تداولات بحجم 2.136 مليون سهم، بقيمة قدرها 262.1 ألف دينار، مقابل نحو 2.176 مليون سهم، بقيمة قدرها 410.9 ألف دينار أمس الاثنين.

وكان أكثر الأسهم الخاسرة، سهم البحرين الإسلامي 10 بالمائة، والأهلي المتحد 1.23 بالمائة، مما قادا قطاع البنوك للهبوط بنحو 0.98 بالمائة.

وتراجع سهم المنيوم البحرين 0.47 بالمائة، ليسجل قطاع الصناعة هبوطاً نسبته 0.46 بالمائة مع إقفال الجلسة.

على الجانب الأخر، صعد سهم عقارات سيف بنحو 0.99 بالمائة، ليدفع قطاع الخدمات للارتفاع وحيداً بنسبة 0.09 بالمائة.